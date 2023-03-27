Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

Павел Малков принял участие в церемонии закрытия сезона Ночной хоккейной лиги

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Фото из Телеграм канала Павла Малкова

Губернатор Рязанской области Павел Малков стал участником церемонии закрытия регионального этапа Ночной хоккейной лиги. Он побывал на финальном матче дивизиона «Любитель 40+», в котором соперничали команды «Рельеф-Центр» и «Шкода-Рязань» и «Рельеф-Центр». Также глава региона принял участие в награждении победителей.

Губернатор отметил, что по количеству команд региональная лига уступает только Московской и Подмосковной.

Павел Малков: «Интерес к хоккею у жителей Рязанской области постоянно растёт, во многом это заслуга Ночной хоккейной лиги. Ночная хоккейная лига – самый масштабный проект в любительском спорте России»

Глава региона напомнил, что инициатором создания лиги стали президент Владимир Путин и известные хоккеисты.

Павел Малков заявил, что во всех районах Рязанской области продолжатся укрепление спортивной инфраструктуры и поддержка спорта.

Губернатор принял участие в награждении команд участников дивизионов «Любитель 50+» и «Любитель 40+». Ими стали «Автомобилист» и «Шкода-Рязань».

Ранее в дивизионах «Лига мечты» победу одержала команда «Альфа», а «Лига надежды» одолела «МБ — Рязань».

Павел Малков принял участие в церемонии закрытия сезона Ночной хоккейной лиги
Павел Малков принял участие в церемонии закрытия сезона Ночной хоккейной лиги
Павел Малков принял участие в церемонии закрытия сезона Ночной хоккейной лиги
Павел Малков принял участие в церемонии закрытия сезона Ночной хоккейной лиги
Павел Малков принял участие в церемонии закрытия сезона Ночной хоккейной лиги

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