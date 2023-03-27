Павел Малков принял участие в церемонии закрытия сезона Ночной хоккейной лиги

Губернатор Рязанской области Павел Малков стал участником церемонии закрытия регионального этапа Ночной хоккейной лиги. Он побывал на финальном матче дивизиона «Любитель 40+», в котором соперничали команды «Рельеф-Центр» и «Шкода-Рязань» и «Рельеф-Центр». Также глава региона принял участие в награждении победителей.
Губернатор отметил, что по количеству команд региональная лига уступает только Московской и Подмосковной.
Глава региона напомнил, что инициатором создания лиги стали президент Владимир Путин и известные хоккеисты.
Павел Малков заявил, что во всех районах Рязанской области продолжатся укрепление спортивной инфраструктуры и поддержка спорта.
Губернатор принял участие в награждении команд участников дивизионов «Любитель 50+» и «Любитель 40+». Ими стали «Автомобилист» и «Шкода-Рязань».
Ранее в дивизионах «Лига мечты» победу одержала команда «Альфа», а «Лига надежды» одолела «МБ — Рязань».
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