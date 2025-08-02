Павел Малков поздравил рязанцев с Днём воздушно-десантных войск

Рязанцы достойно несут службу в соединениях «крылатой пехоты». Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков 2 августа, в День воздушно-десантных войск.

Павел Малков подчеркнул: «Крылатая пехота» – гордость и элита российских вооруженных сил. 95-летняя история ВДВ полна героических страниц. И сегодня гвардейцы-десантники, вдохновляясь подвигами предков, защищают нашу страну в зоне специальной военной операции. Рязань гордо несет звание столицы ВДВ. Выпускники легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища им. Маргелова составляют костяк офицерского состава войск, на территории нашего региона дислоцируется 137-й гвардейский парашютно-десантный полк. Рязанцы достойно несут службу в соединениях «крылатой пехоты».



Губернатор пожелал десантникам, ветеранам и всему воздушно-десантному братству крепкого здоровья, мирного неба, успехов и новых побед на благо нашей Родины!