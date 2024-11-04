Павел Малков поздравил рязанцев с Днем народного единства

— Главным богатством России всегда был и остаётся её народ. Талантливые, неравнодушные люди, любящие свою страну и родной край. У нас общая история, культура, ценности и цели. Вместе мы можем очень многое сделать для развития России и Рязанской области. В этом единстве и сплочённости наша сила.

Гордимся земляками, чей труд делает нашу страну и Рязанскую область лучше, красивее, комфортнее для жизни. Нашими воинами, которые проявляют мужество и героизм, защищая Отечество и мирных людей в ходе спецоперации. Победа будет за нами!

Уважаемые рязанцы! Здоровья, благополучия, успехов вам и вашим близким. С праздником!