На главнуюНовости Рязани и области Павел Малков поздравил рязанцев с Днем народного единства Дата публикации 04.11.2024 10:09 7info 2 Фото: t.me/pavelmalkov_official Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днем народного единства. Свое поздравление он опубликовал в Telegram-канале. — Главным богатством России всегда был и остаётся её народ. Талантливые, неравнодушные люди, любящие свою страну и родной край. У нас общая история, культура, ценности и цели. Вместе мы можем очень многое сделать для развития России и Рязанской области. В этом единстве и сплочённости наша сила. Гордимся земляками, чей труд делает нашу страну и Рязанскую область лучше, красивее, комфортнее для жизни. Нашими воинами, которые проявляют мужество и героизм, защищая Отечество и мирных людей в ходе спецоперации. Победа будет за нами!Уважаемые рязанцы! Здоровья, благополучия, успехов вам и вашим близким. С праздником! ТЭГИПавел Малков Новости рубрики Новости Рязани и области Рязанцы продолжают собирать грибы в начале ноября Своими находками они делятся в группе «Грибы и грибники Рязанской области 2024» ВКонтакте. Администрация Мэр Рязани Виталий Артёмов ответил на вопросы горожан 30 октября на площадке Штаба общественный поддержки глава администрации города Рязани Виталий Артёмов провел личный прием. Новости Рязани и области Скончалась рязанская журналистка, бывший пресс-секретарь губернатора Татьяна Лурина Сообщение о кончине Луриной публикуют в соцсетях.