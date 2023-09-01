Павел Малков поздравил курсантов воздушно-десантного училища с началом учебного года

Павел Малков посетил митинг, посвященный началу нового учебного года, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном ордена Суворова дважды Краснознаменном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Врио командующего ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин зачитал приветствия министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского. В своих приветственных словах они сказали о важной роли рязанского вуза в формировании лучших качеств офицера, в подготовке военных кадров и в воспитании патриотов и защитников страны.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, обращаясь к педагогам и курсантам училища отметил, что его выпускники сегодня достойно выполняют задачи в зоне СВО, следуют традициям ВДВ, проявляют самые лучшие качества и являются примером для всех. По словам главы региона, высокий профессионализм преподавателей училища помогает курсантам получить качественные знания, успешно освоить воинскую профессию и получить важные для нее навыки.

Желание стать защитником Родины достойно всякого уважения. В Рязанском училище ВДВ уже больше ста лет готовят элиту нашей армии. Десантники всегда и везде демонстрируют отменную выучку, высочайший уровень подготовки, — передает слова главы региона пресс-служба правительства.

Павел Малков также подчеркнул, что передовая учебная база, созданная в вузе, имеет большое значение, и поблагодарил минобороны России за внимание к ее развитию.