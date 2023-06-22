Четверг, 22 июня, 2023
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Павел Малков: «Постоянно контролируем ситуацию в сфере межнациональных отношений в Рязанской области»

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Павел Малков оценил ситуацию в сфере межнациональных отношений в Рязанской области в целом как благополучную. По словам главы региона, очагов напряжённости нет.

Павел Малков: «В каждом муниципалитете у нас действуют совещательные органы при правительстве. Есть ответственные люди, которые проходят специальное обучение и постоянно занимаются этим направлением. Понимаем, что в условиях внешних рисков и провокаций могут возникнуть точки напряжения. Так что не ослабляем внимания ни на один день и постоянно контролируем ситуацию. Рассчитываем, что спокойная обстановка сохранится. Мы для этого приложим все усилия»

Речь о гармонизации межнациональных отношений в Рязанской области шла на окружном семинаре-совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Его провели в нашем регионе замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов и полпред главы государства в ЦФО Игорь Щёголев.

Участвовали в мероприятии губернатор Павел Малков, члены Совета при Президенте по межнациональным отношениям, представители федеральных органов власти, органов власти субъектов России и муниципальных образований Центрального федерального округа, а также научного и экспертного сообщества.

На совещании подробно обсудили дальнейшую реализацию национальной политики государства с учётом современных вызовов. Речь шла об укреплении общероссийской идентичности и профилактике межнациональных конфликтов.

Павел Малков: «Постоянно контролируем ситуацию в сфере межнациональных отношений в Рязанской области»
Павел Малков: «Постоянно контролируем ситуацию в сфере межнациональных отношений в Рязанской области»

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