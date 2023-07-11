10 июля губернатор Павел Малков посетил Рязанский геронтологический центр имени П. А. Мальшина по приглашению проживающего там Николая Семеновича Томилина. С ним глава региона познакомился в верхнем городском парке на фестивале, приуроченном к началу реализации оздоровительного образовательно-досугового проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань».

Глава региона ознакомился с работой Центра, в котором проживают и обслуживаются люди пожилого возраста, в том числе с инвалидностью. Сейчас там находится 70 человек. В учреждении имеется инфраструктура для оказания разносторонней помощи и сохранения активного долголетия. Работают комната психологической разгрузки, физиотерапевтический, массажный и процедурный кабинеты, есть актовый зал и др.

Павел Малков пообщался с сотрудниками и проживающими в центре, интересовался условиями жизни и потребностями. В частности, он встретился с Николаем Семеновичем Томилиным и Аллой Викторовной Галкиной — талантливой мастерицей и художницей. В числе прочего она вяжет носки для бойцов-участников СВО и граждан, эвакуированных с Донбасса. К главе региона обратились с просьбой — установить в Центре лифт. Его наличие облегчит спуск с верхнего этажа для маломобильных граждан и поможет работникам с доставкой питания. «Обсудили проблемы и чем можем помочь. В первую очередь, нужен лифт на второй этаж. Сделаем в этом году. Также проработаем вопрос ремонта некоторых помещений и инженерных коммуникаций, — сказал глава региона. — Главное в центре — это, конечно, люди».

Губернатор посетил расположенный в геронтологическом центре экопарк «Здоровое долголетие», где проводятся оздоровительные, досуговые и культурно-массовые мероприятия. Работают площадки проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань». В частности, проходят занятия лечебной физкультурой и скандинавской ходьбой, проводятся турниры по шахматам, работает творческая мастерская.