Павел Малков посетил новый пункт отбора на военную службу по контракту 

Губернатор Рязанской области посетил новый пункт отбора на военную службу по контракту, который начал работу 23 октября.

Малков осмотрел оснащение пункта, расположенного в здании на улице Каширина, дом №1, и обсудил вопросы организации его работы. Поводом к его созданию стали возросший интерес к контрактной службе и увеличение штата сотрудников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В пункте организовали кабинеты для тестирования, военно-профессиональной ориентации, психологического отбора, учебную аудиторию, комнаты отдыха и ожидания, столовую и спортзал.

Работа организована по принципу одного окна. В том же здании находится МФЦ, что дает возможность контрактникам в едином комплексе оформить нужные документы.

Созданы максимально комфортные условия для кандидатов и сотрудников пункта. Все сделано очень по-современному. Надо соответствовать времени и с особым уважением относиться к людям, которые защищают Родину, – сказал Павел Малков.

По словам начальника пункта Дмитрия Зайцева, количество людей, которые решили пойти на военную службу по контракту, в сентябре по сравнению с августом увеличилось на 15-20%.