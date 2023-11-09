Павел Малков посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Международную выставку-форум «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ.

Малков осмотрел экспозицию выставки и стенд Рязанской области, где можно познакомиться с регионом с помощью виртуальных технологий, посетить мастерскую и подробно узнать о народных художественных промыслах и ремеслах Рязанской земли.

Губернатор отметил, что стенд Рязанской области демонстрирует все особенности региона и порекомендовал всем посетить выставку:

Рязанский стенд пользуется большой популярностью, более 10 тысяч человек ежедневно посещают нашу площадку. В целом выставка для региона – это возможность показать себя, изучить лучшие практики других субъектов РФ, наладить дополнительные межрегиональные контакты с партнерами. Это новые начинания, новые возможности, — передает слова Малкова пресс-служба регионального правительства.

Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля. За время ее работы на стенде Рязанской области пройдет много различных мероприятий, в том числе День Рязанской области на ВДНХ, запланированный на 12 января.