Павел Малков посетил мастер-класс по рукопашному бою и крав-мага для ветеранов СВО

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил в Академии единоборств мастер-класс по рукопашному бою и боевой системе крав-мага для ветеранов специальной военной операции.

Мастер-класс провел инструктор боевых искусств, директор Московского центра Кrav Maga Алексей Каменев. В нем приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Виталий Шабанов, ветераны СВО, в том числе начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Герой России Владислав Головин, депутат Рязанской областной Думы, лектор общества «Знание» Роман Иголкин, участники программы «ГЕРОИ62». В ходе встречи шла речь об основах техники самообороны и эффективных методах предотвращения конфликтов, развитии спорта в регионе, патриотическом воспитании молодежи.

Губернатор Павел Малков отметил: «Такие встречи дают не только практические навыки, но и объединяют настоящих воинов, которые готовы помогать своей стране и родному краю. В Рязанской области с огромным интересом относятся к различным видам единоборств. Этот интерес поддерживаем и создаем современные условия для развития таких спортивных направлений. Будем привлекать к этому тренеров с хорошим опытом».

Крав-мага ‑ израильская система самообороны и рукопашного боя, разработанная для быстрой и эффективной нейтрализации угрозы в реальных жизненных ситуациях. В отличие от традиционных боевых искусств, крав-мага делает акцент не на формальных техниках или спортивных соревнованиях, а на применении естественных движений и рефлексов для защиты от нападения.