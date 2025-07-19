Павел Малков посетил мастер-класс по рукопашному бою и крав-мага для ветеранов СВО

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил в Академии единоборств мастер-класс по рукопашному бою и боевой системе крав-мага для ветеранов специальной военной операции.
Мастер-класс провел инструктор боевых искусств, директор Московского центра Кrav Maga Алексей Каменев. В нем приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Виталий Шабанов, ветераны СВО, в том числе начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Герой России Владислав Головин, депутат Рязанской областной Думы, лектор общества «Знание» Роман Иголкин, участники программы «ГЕРОИ62». В ходе встречи шла речь об основах техники самообороны и эффективных методах предотвращения конфликтов, развитии спорта в регионе, патриотическом воспитании молодежи.
Крав-мага ‑ израильская система самообороны и рукопашного боя, разработанная для быстрой и эффективной нейтрализации угрозы в реальных жизненных ситуациях. В отличие от традиционных боевых искусств, крав-мага делает акцент не на формальных техниках или спортивных соревнованиях, а на применении естественных движений и рефлексов для защиты от нападения.