Суббота, 19 июля, 2025
21.1 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков посетил мастер-класс по рукопашному бою и крав-мага для ветеранов СВО

Анастасия Мериакри
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил в Академии единоборств мастер-класс по рукопашному бою и боевой системе крав-мага для ветеранов специальной военной операции.

Мастер-класс провел инструктор боевых искусств, директор Московского центра Кrav Maga Алексей Каменев. В нем приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Виталий Шабанов, ветераны СВО, в том числе начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Герой России Владислав Головин, депутат Рязанской областной Думы, лектор общества «Знание» Роман Иголкин, участники программы «ГЕРОИ62». В ходе встречи шла речь об основах техники самообороны и эффективных методах предотвращения конфликтов, развитии спорта в регионе, патриотическом воспитании молодежи.

Губернатор Павел Малков отметил: «Такие встречи дают не только практические навыки, но и объединяют настоящих воинов, которые готовы помогать своей стране и родному краю. В Рязанской области с огромным интересом относятся к различным видам единоборств. Этот интерес поддерживаем и создаем современные условия для развития таких спортивных направлений. Будем привлекать к этому тренеров с хорошим опытом».

Крав-мага ‑ израильская система самообороны и рукопашного боя, разработанная для быстрой и эффективной нейтрализации угрозы в реальных жизненных ситуациях. В отличие от традиционных боевых искусств, крав-мага делает акцент не на формальных техниках или спортивных соревнованиях, а на применении естественных движений и рефлексов для защиты от нападения.

Павел Малков посетил мастер-класс по рукопашному бою и крав-мага для ветеранов СВО
Павел Малков посетил мастер-класс по рукопашному бою и крав-мага для ветеранов СВО
Павел Малков посетил мастер-класс по рукопашному бою и крав-мага для ветеранов СВО
Павел Малков посетил мастер-класс по рукопашному бою и крав-мага для ветеранов СВО

Самые читаемые материалы

Новости России

Туристка из России рассказала, чем кормили на курорте в КНДР

Питание на курорте «Вонсан-Кальма» в КНДР пока не подстроено...
Новости России

После уединения в туалете девушка разгромила бар в Новосибирске

Доносящиеся через дверь звуки стали мешать другим посетителям. Когда любовники вышли из уборной, им сделали замечание. Девушка в ответ начала крушить бар
Кино и ТВ

Алексея Воробьева восхитил вокальный рекорд Хабиба в финале шоу «Караоке клаб»

В решающей схватке за победу сойдутся команды Люси Чеботиной и Романа Каграманова.
Транспорт и дороги

В Рязани с 21 июля ограничат движение по Первомайскому проспекту и улице Пожалостина

Движение частного транспорта будет закрыто на участке Первомайского проспекта — от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной. П
Новости России

МИД РФ: Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам стран, вооружающих Киев

Россия считает себя вправе применять своё оружие против военных объектов тех государств, которые разрешают применение своего (в том числе дальнобойного) оружия против нашей страны.

Последние новости

Семья и отношения

На территории Рязанского кремля впервые прошла церемония бракосочетания

На свежем воздухе в окружении стен, пропитанных историей и вековыми традициями, заключили брак София и Сергей. Они стали первыми, кто обменялся кольцами в самом сердце Рязани.
Происшествия

Камаз снес легковой автомобиль на Северной окружной

На видео видно, как КамАЗ врезается в автомобиль, ехавший в правой от него полосе, и протаскивает его некоторое время вперед.
Происшествия

Три человека пострадали при съезде «Лексуса» в воду с моста

По предварительной информации, 43-летний мужчина, находившийся за рулем машины, не справился с управлением. В результате происшествия пассажиры в возрасте 40-ка, 39-ти и 28-ми лет получили травмы различной степени тяжести.
Экономика и бизнес

На модернизацию сферы ЖКХ в Рязанской области планируется выделить почти 15 млрд рублей

В Касимовском округе 18 и 19 июля прошла конференция, посвященная организации работы органов самоуправления в сфере ЖКХ и обмену лучшими практиками в этом направлении
Погода

Дожди и жара до 28°С будут в Рязани 20 июля

В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет облачно с прояснениями.
Семья и отношения

Свадьбу в образах сказочных принца и принцессы сыграли в Рязани любители фэнтези

Платье невесты сшито на заказ в единственном экземпляре, а костюм жениха создавался его бабушкой.
Происшествия

В Рязани девушка из мести подожгла автомобиль бывшего парня

Сотрудники МЧС потушили машину, выяснилось, это был поджог. Под автомобилем нашли горящую пластмассовую бутылку с бензином.
Происшествия

Лексус съехал в пруд с моста в Рязанской области

Водитель и пассажиры отделались лёгким испугом.