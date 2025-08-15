Пятница, 15 августа, 2025
Власть и политика

Павел Малков посетил Мариуполь и 387-й полк, в котором служат мобилизованные рязанцы

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время поездки в ДНР и Херсонскую область встретился с военнослужащими 387-го мотострелкового полка, в котором служат мобилизованные рязанцы. Об этом глава региона написал в соцсетях. 

Рязанцам вручили государственные награды, а также передали необходимые для фронта мотоциклы и квадроциклы. Также Малков пообщался с командиром Михаилом Давыдовым и военнослужащими.  

— Очень душевная встреча. Бойцы интересовались жизнью родного региона, задавали вопросы. Приятно, что они не забывают малую родину. Самое главное – военнослужащие чувствуют поддержку земляков, — написал губернатор. 

В Донецкой Народной Республике Малков посетил Мариуполь.

— Мы восстановили почти целый квартал – 27 многоквартирных домов. Это большая работа по восстановлению города, которую ведём вместе с другими регионами нашей страны. Восстанавливаем тщательно, этапами. Сейчас рязанские строители проводят в квартиры газ, работы завершены уже в 15 домах.

Также восстанавливаем соцобъекты в подшефной Херсонской области. Уже привели в порядок 16 объектов в разных муниципалитетах: школы, детские сады, МФЦ и центры культуры. Продолжаем работы на трёх объектах, в том числе уже планируем следующий год, — написал Павел Малков. 

