Павел Малков поручил усилить контроль за уборкой снега в Рязанской области

Во вторник, 12 декабря, на заседании областного правительства обсудили уборку Рязани и муниципалитетов от снега.

Министр транспорта и автомобильных дорог области Павел Супрун сообщил, что на региональных дорогах задействовано почти 300 спецмашин, к уборке привлечена сельхозтехника.

Мэр Рязани Виталий Артемов доложил, что в областном центре привлекаются дополнительные силы и средства для уборки остановок. Вывоз снега по сравнению с прошлым годом увеличился почти в два раза.

Павел Малков поручил своевременно очищать от снега и льда крыши. По его словам, уборка снега должна стать приоритетной задачей для всех структур, которые в этом задействованы.

Необходимо обращать внимание на наледи и сосульки на крышах, своевременно их очищать. Выстраиваем системную работу, – передает слова губернатора пресс-служба правительства.