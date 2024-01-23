Павел Малков поручил укреплять финансовую дисциплину в Рязанской области

Губернатор Рязанской области поручил укреплять финансовую дисциплину в муниципалитетах. Об этом было сказано на заседании областного правительства во вторник, 23 января.
Малков отметил, что ответственным лицам стоит заранее проводить конкурсные процедуры, определять надежных подрядчиков и поставщиков, начинать выполнение работ и выходить на строительные площадки с первыми днями хорошей погоды.
Те, кто не будет вовремя и правильно оформлять заявки на получение бюджетных денег, останутся без финансирования, подчеркнул Малков. Если потребуется, будут приниматься кадровые решения.