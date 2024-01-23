Вторник, 23 января, 2024
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Павел Малков поручил укреплять финансовую дисциплину в Рязанской области

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Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области поручил укреплять финансовую дисциплину в муниципалитетах. Об этом было сказано на заседании областного правительства во вторник, 23 января.

Малков отметил, что ответственным лицам стоит заранее проводить конкурсные процедуры, определять надежных подрядчиков и поставщиков, начинать выполнение работ и выходить на строительные площадки с первыми днями хорошей погоды. 

Терять в начале строительного сезона целые месяцы на разработку и оформление документации, всевозможных соглашений, заявок на получение финансирования – недопустимо,

— цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Те, кто не будет вовремя и правильно оформлять заявки на получение бюджетных денег, останутся без финансирования, подчеркнул Малков. Если потребуется, будут приниматься кадровые решения.

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