Вторник, 28 ноября, 2023
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Павел Малков поручил создать рабочую группу по проведению Года семьи

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Фото: правительство Рязанской области
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На заседании регионального правительства во вторник, 28 ноября, губернатор поручил создать рабочую группу по проведению в Рязанской области Года семьи.

Наш президент подписал указ о проведении Года семьи. Это решение направлено на сохранение основы нашего общества, защиту семьи и семейных ценностей, популяризацию госполитики в этом направлении. Это — самые главные вопросы,

– подчеркнул Малков.

Областная рабочая группа будет курировать всю деятельность в регионе, приуроченную к Году семьи, и проводимые в его рамках мероприятия. Ответственным за это глава региона назначил руководителя аппарата губернатора и правительства области Романа Цуканова.

Губернатор отметил, что в Рязанской области в этом направлении есть очень серьезный задел, и выразил уверенность, что в регионе будет много интересных предложений и мероприятий, сообщает пресс-служба правительства.

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