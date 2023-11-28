Павел Малков поручил создать рабочую группу по проведению Года семьи

На заседании регионального правительства во вторник, 28 ноября, губернатор поручил создать рабочую группу по проведению в Рязанской области Года семьи.

Наш президент подписал указ о проведении Года семьи. Это решение направлено на сохранение основы нашего общества, защиту семьи и семейных ценностей, популяризацию госполитики в этом направлении. Это — самые главные вопросы, – подчеркнул Малков.

Областная рабочая группа будет курировать всю деятельность в регионе, приуроченную к Году семьи, и проводимые в его рамках мероприятия. Ответственным за это глава региона назначил руководителя аппарата губернатора и правительства области Романа Цуканова.

Губернатор отметил, что в Рязанской области в этом направлении есть очень серьезный задел, и выразил уверенность, что в регионе будет много интересных предложений и мероприятий, сообщает пресс-служба правительства.