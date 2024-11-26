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Павел Малков поручил наращивать темпы работ в дорожной отрасли

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Валерия Мединская
Фото: правительство Рязанской области

Павел Малков на заседании регионального Правительства поручил наращивать темпы работ в дорожной отрасли. Рязанская область впервые получила высшую отраслевую награду по результатам реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и вошла в число восемнадцати регионов-лидеров. 

По словам Губернатора, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что у Рязанской области хорошие темпы по дорожному строительству и ремонту, которые надо сохранять. 

«Наша задача – не снижать планку и эти темпы только наращивать. Планы амбициозные, расписано всё на несколько лет вперед, будем их реализовывать», — сказал Павел Малков.

Глава области подчеркнул, что впереди реализация крупных проектов, таких как строительство моста через р. Оку, реконструкция Южного обхода Рязани. Запланированы большие объемы дальнейшего дорожного ремонта. Павел Малков поручил уже сейчас отработать все возможные вопросы, в том числе как можно раньше провести торги, для того чтобы с началом сезона активно включиться в работу. 

«Нужно максимально использовать возможности нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартует со следующего года. По информации зампреда регионального Правительства Павла Супруна, конкурсные процедуры запланировано провести уже в декабре текущего года, а средства будут доведены муниципалитетам к концу марта 2025 года, что на месяц раньше по сравнению с текущим годом», — добавил Губернатор.

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