Павел Малков поручил наращивать масштабы комплексного озеленения в Рязанской области

В Рязани и других муниципалитетах будут наращивать масштабы комплексного озеленения. Об этом сказал Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области в ходе рассмотрения поручений и обращений граждан из социальных сетей на эту тему.

Так, в Рязани, на территории Кузьмина оврага в Канищеве планируют сделать зеленую зону для жителей, в настоящее время по поручению Губернатора там продолжаются работы по приведению этого места в порядок. По словам главы администрации города Виталия Артемова, благоустройство завершится в следующем году. Второй год ведется ликвидация несанкционированной свалки, вывезено уже более 35 тыс. кубометров мусора. В бюджете запланированы дополнительные средства на эти цели на 2026 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды». По обеим сторонам оврага установят видеокамеры, чтобы пресечь дальнейший несанкционированный выброс мусора.

Павел Малков отметил, что эта территория в результате должна получиться комфортной и интересной. Видеонаблюдение необходимо установить как можно быстрее, чтобы бороться с безобразными привычками безответственных граждан, которые сваливают в овраг мусорные отходы.

Губернатор подчеркнул: «В целом необходимо наращивать масштабы комплексного озеленения в регионе, как в Рязани, так и в других муниципалитетах. Нужно четко спланировать следующий этап высадки деревьев и кустарников, который проведем этой осенью».

Павел Малков дал поручение зампреду Правительства области Рустаму Халикову организовать совещание по этому вопросу, где совместно с главами администраций районов и округов проработать подробные планы озеленения по каждому муниципалитету.