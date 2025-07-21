Понедельник, 21 июля, 2025
22.9 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков поручил наращивать масштабы комплексного озеленения в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: freepik.com

В Рязани и других муниципалитетах будут наращивать масштабы комплексного озеленения. Об этом сказал Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области в ходе рассмотрения поручений и обращений граждан из социальных сетей на эту тему.

Так, в Рязани, на территории Кузьмина оврага в Канищеве планируют сделать зеленую зону для жителей, в настоящее время по поручению Губернатора там продолжаются работы по приведению этого места в порядок. По словам главы администрации города Виталия Артемова, благоустройство завершится в следующем году. Второй год ведется ликвидация несанкционированной свалки, вывезено уже более 35 тыс. кубометров мусора. В бюджете запланированы дополнительные средства на эти цели на 2026 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды». По обеим сторонам оврага установят видеокамеры, чтобы пресечь дальнейший несанкционированный выброс мусора.

Павел Малков отметил, что эта территория в результате должна получиться комфортной и интересной. Видеонаблюдение необходимо установить как можно быстрее, чтобы бороться с безобразными привычками безответственных граждан, которые сваливают в овраг мусорные отходы.

Губернатор подчеркнул: «В целом необходимо наращивать масштабы комплексного озеленения в регионе, как в Рязани, так и в других муниципалитетах. Нужно четко спланировать следующий этап высадки деревьев и кустарников, который проведем этой осенью».

Павел Малков дал поручение зампреду Правительства области Рустаму Халикову организовать совещание по этому вопросу, где совместно с главами администраций районов и округов проработать подробные планы озеленения по каждому муниципалитету.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Экстрасенс Галина Янко рассказала о черной карме Зеленского

Своё мнение о будущем Украины высказала российский экстрасенс и таролог Галина Янко. По её словам, дни правления Владимира Зеленского сочтены
Новости России

Экс-участник группы The Hatters Рулёв погиб вместе с женой в ДТП 

35-летний Рулёв ехал за рулём мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем, его 33-летняя жена была пассажиром. 
Семья и отношения

Свадьбу в образах сказочных принца и принцессы сыграли в Рязани любители фэнтези

Платье невесты сшито на заказ в единственном экземпляре, а костюм жениха создавался его бабушкой.
Происшествия

Автомобиль перевернулся в кювете на трассе М-5 в Рязанской области

ДТП произошло на 233-м километре трассы в Спасском районе. Судя по кадрам, машина пробила разделитель и перевернулась в кювете.
Происшествия

В Рязанской области сбили вражеский беспилотник

Как заявил губернатор Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Последние новости

Происшествия

19-летний житель Архангельска помог мошенникам похитить у рязанца 2,5 млн рублей

Потерпевшего убедили взять онлайн-кредит на 200 тысяч рублей и перечислить эти деньги на указанные мошенником реквизиты.
Новости России

В Подмосковье увеличили штраф за незаконное использование проездных

В Московской области вырос штраф за использование чужой социальной карты. Теперь за нарушение придётся заплатить 4000 рублей.
Новости России

Удар «Кинжалом» мог поразить важный объект в Киевской области 

Россия могла нанести удар ракетой «Кинжал» по стратегическому объекту в Киевской области. Эксперт объяснил, почему ПВО не смогло его перехватить.
Общество

С территории Кузьминого оврага в Рязани появится зеленая зона

Работы по ликвидации свалки рассчитаны до 2027 года. Планируется очистить всю территорию оврага между гаражами вдоль Северной окружной дороги. На 2026 год по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» предусмотрено около 50 млн. рублей на проведение дальнейших работ.
Администрация

В Рязани усилят работу по ремонту неработающих кондиционеров в общественном транспорте

Для диагностики неисправностей УРТ закупило специальное оборудование. При подготовке к летнему периоду была проведена проверка работы кондиционеров в общественном транспорте.
Погода

Дожди с грозой пройдут в Рязанской области 22 июля

Днем рязанцев ожидают дожди, местами сильные. В отдельных районах будет гроза.
Новости России

Эксперты пояснили, почему не все удары по ЗРК Patriot показывают на видео

Если такие удары повторяются, значит, был найден способ эффективно работать по этим комплексам. А раскрывать его — значит лишиться преимущества.
Власть и политика

Специалисты Фонда развития территорий оценили ход капитального ремонта в Рязанской области

Фонд осуществляет мониторинг исполнения региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.