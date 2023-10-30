Понедельник, 30 октября, 2023
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Павел Малков попросил уделять больше внимания уборке тротуаров от снега

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Фото: правительство Рязанской области

Об уборке города губернатор сказал на заседании регионального правительства 30 октября, на котором обсуждалась готовность Рязани и области к зимнему периоду.

И.о. мэра Рязани Виталий Артемов сообщил, что зимой на уборку города выйдут порядка 140 единиц техники, 120 из которых уже полностью готовы к работе. Также в Рязани заготовлено более половины нужного количества песко-соляной смеси. Уборка дворов будет осуществляться совместно с управляющими компаниями, а дома, которые не принадлежат никакой УК, будет обслуживать муниципальная аварийно-ремонтная служба. На данный момент договор заключен со 125 такими домами.

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост отметил, что в целом по региону готовность к зимнему периоду высокая. Министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун сказал, что работа по подготовке к зимнему содержанию региональных автодорог идет по графику.

Павел Малков подчеркнул, подход к зимнему периоду в регионе значительно изменился. При этом, отметил губернатор, в прошлом году было много замечаний к уборке тротуаров в Рязани. В предстоящем сезоне, по словам главы региона, этому вопросу нужно уделять повышенное внимание.

Постоянно будем совершенствовать наши технологии и подходы. Самое главное – не стоять на месте, а постоянно улучшать качество обслуживания территорий, уборки улиц и дорог,

– передает слова Малкова пресс-служба правительства.

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