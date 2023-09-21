Павел Малков пояснил, на что пойдет обновленный бюджет области

Губернатор Рязанской области прокомментировал в своем телеграмм-канале изменения в региональном бюджете.
По словам главы региона, они позволят продолжать развивать экономику, инфраструктуру и соцсферу области.
Так, 150 миллионов рублей будут направлены на покупку троллейбусов, 400 миллионов — на автобусы.
250 миллионов выделят на развитие здравоохранения: закупку машин скорой помощи, обновление стоматологических кабинетов в районах, покупку оборудования для рязанской поликлиники №14 и на ремонт и обновление сосудистого центра Скопинского ММЦ.
Еще 116 миллионов рублей пойдут на реконструкцию рязанского ТЮЗа. Более 354 миллионов – на поддержку участников СВО, включая дополнительные выплаты.
Напомним, 21 сентября Рязанская областная Дума внесла изменения в региональный бюджет.