Четверг, 21 сентября, 2023
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Павел Малков пояснил, на что пойдет обновленный бюджет области

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Губернатор Рязанской области прокомментировал в своем телеграмм-канале изменения в региональном бюджете.

По словам главы региона, они позволят продолжать развивать экономику, инфраструктуру и соцсферу области.

Так, 150 миллионов рублей будут направлены на покупку троллейбусов, 400 миллионов — на автобусы. 

250 миллионов выделят на развитие здравоохранения: закупку машин скорой помощи, обновление стоматологических кабинетов в районах, покупку оборудования для рязанской поликлиники №14 и на ремонт и обновление сосудистого центра Скопинского ММЦ. 

Еще 116 миллионов рублей пойдут на реконструкцию рязанского ТЮЗа. Более 354 миллионов – на поддержку участников СВО, включая дополнительные выплаты.

Напомним, 21 сентября Рязанская областная Дума внесла изменения в региональный бюджет.

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