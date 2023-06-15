Четверг, 15 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Павел Малков подписал соглашение о развитии производства лекарственных препаратов в Рязанской области

7info

15 июня на ПМЭФ-2023 губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей.

Глава региона обсудил с руководством федерального Фонда вопросы сотрудничества в части поддержки промышленных предприятий Рязанской области, которые реализуют значимые инвестиционные проекты, осваивают передовые технологии и расширяют мощности, создают новые производства. Речь, в частности, шла о предприятиях фармацевтической отрасли, входящих в медицинский кластер региона, реализации специального инвестиционного контракта на ООО «Скопинфарм».

Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова и министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, руководители предприятий «Скопинфарм» и «Фармимэкс», расположенных в Скопинском районе.

В рамках специнвестконтракта предприятие «Скопинфарм» создает производство шести готовых лекарственных препаратов, а также средств диагностики для выявления и лечения онкологических заболеваний. Инвестором совместно с Фондом прорабатываются возможности получения средств поддержки: предоставления кредитования на льготных условиях для завершения строительства завода и ввода его в эксплуатацию. Кроме того, обсуждались вопросы взаимодействия Фонда развития промышленности, Рязанского региона и компании «Фармимэкс», которая строит в области инновационный завод по производству субстанций и препаратов плазмы крови.

На встрече было заключено соглашение между правительством Рязанской области и ООО «Скопинфарм». Подписали документ Павел Малков и гендиректор общества Инга Нижарадзе. В рамках договоренностей продолжится совместная работа по развитию производства лекарственных препаратов в Рязанской области и созданию соответствующей инфраструктуры, а также по развитию регионального медицинского кластера в целом.

С подписанием на ПМЭФ важного для области соглашения губернатора Павла Малкова поздравил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Руководитель федерального ведомства посетил стенд Рязанского региона, где поинтересовался результатами работы области в разных направлениях. В том числе принял участие в мастер-классе по изготовлению изделий уникального старинного промысла – единственного в мире цветного ручного коклюшечного Михайловского кружева. Предприятию народных художественных промыслов ЗАО «Труженица», которое выпускает такую высокохудожественную продукцию и сохраняет это наследие Рязанского края, в текущем году исполняется 96 лет со дня основания.

Павел Малков подписал соглашение о развитии производства лекарственных препаратов в Рязанской области
Павел Малков подписал соглашение о развитии производства лекарственных препаратов в Рязанской области
Павел Малков подписал соглашение о развитии производства лекарственных препаратов в Рязанской области

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Восемь выпускников из Рязани сдали ЕГЭ на 100 балов

В этом году основной этап сдачи выпускного экзамена проходит с 26 мая по 20 июня.

ТНТ представляет участников народной команды шоу «Выжить в Дубае»

25 июня на телеканале ТНТ стартует масштабное реалити-шоу, в котором ради победы и солидного выигрыша в 10 миллионов рублей в завораживающий и безжалостный мир пустыни отправятся две команды: звёздная и народная.

В Рязанской области построят многопрофильный туркомплекс за 1,2 млрд рублей

Строители возведут домики для круглогодичного проживания как объекты ИЖС, дом отдыха, досуговый центр, теннисные корты, воркаут-зоны.

Легковушка и микроавтобус столкнулись на улице Западной

Снимки последствий аварии опубликовал телеграм-канал «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

В Рязанской области планируют устанавливать знаки ограничения скорости на федеральных трасса

Эти меры направлены на снижение рисков, связанных с интенсивным транспортным потоком и меняющимися дорожными условиями.

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам профилактические акции проходят в Рязанской области

15 июня, в Рязанской области на 8 переездах с интенсивным движением автотранспорта железнодорожники напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей.

В Рязани изменят назначение земельного участка на Старообрядческом проезде

Проектом предлагается отнести данный участок к зоне прочих обслуживающих и деловых объектов

Легковушка и грузовик столкнулись в Касимове

ДТП произошло на перекрёстке улиц Володарского и Терешковой.

Патруль полиции задержал в Рязани объявленного в федеральный розыск мужчину

41-летнего мужчину подозревают в совершении краж.

Администрация Рязани ответила на жалобу жителей Солотчи на шум от котельной

Подрядчик заменил дымовую трубу, демонтировав при этом шумопоглощающие помещения.

Главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Серёжкин покидает клуб

«Горожане» под руководством специалиста дважды выходили в финальный турнир Первенства России Второй лиги.

Председатель КСП Рязани Сергей Филимонов покинул пост

Решение приняли депутаты Рязанской городской думы по личному заявлению Сергея Филимонова.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации