Павел Малков подписал соглашение о развитии производства лекарственных препаратов в Рязанской области

15 июня на ПМЭФ-2023 губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей.

Глава региона обсудил с руководством федерального Фонда вопросы сотрудничества в части поддержки промышленных предприятий Рязанской области, которые реализуют значимые инвестиционные проекты, осваивают передовые технологии и расширяют мощности, создают новые производства. Речь, в частности, шла о предприятиях фармацевтической отрасли, входящих в медицинский кластер региона, реализации специального инвестиционного контракта на ООО «Скопинфарм».

Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова и министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, руководители предприятий «Скопинфарм» и «Фармимэкс», расположенных в Скопинском районе.

В рамках специнвестконтракта предприятие «Скопинфарм» создает производство шести готовых лекарственных препаратов, а также средств диагностики для выявления и лечения онкологических заболеваний. Инвестором совместно с Фондом прорабатываются возможности получения средств поддержки: предоставления кредитования на льготных условиях для завершения строительства завода и ввода его в эксплуатацию. Кроме того, обсуждались вопросы взаимодействия Фонда развития промышленности, Рязанского региона и компании «Фармимэкс», которая строит в области инновационный завод по производству субстанций и препаратов плазмы крови.

На встрече было заключено соглашение между правительством Рязанской области и ООО «Скопинфарм». Подписали документ Павел Малков и гендиректор общества Инга Нижарадзе. В рамках договоренностей продолжится совместная работа по развитию производства лекарственных препаратов в Рязанской области и созданию соответствующей инфраструктуры, а также по развитию регионального медицинского кластера в целом.

С подписанием на ПМЭФ важного для области соглашения губернатора Павла Малкова поздравил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Руководитель федерального ведомства посетил стенд Рязанского региона, где поинтересовался результатами работы области в разных направлениях. В том числе принял участие в мастер-классе по изготовлению изделий уникального старинного промысла – единственного в мире цветного ручного коклюшечного Михайловского кружева. Предприятию народных художественных промыслов ЗАО «Труженица», которое выпускает такую высокохудожественную продукцию и сохраняет это наследие Рязанского края, в текущем году исполняется 96 лет со дня основания.