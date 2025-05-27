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Фото: www.ryazan.gov.ru/
Фото: www.ryazan.gov.ru/
Власть и политика

Павел Малков поднял вопрос качества атмосферного воздуха в Рязани

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков на очередном заседании регионального Правительства поднял вопрос качества атмосферного воздуха в Рязани, отметив, что за последнюю неделю поступило очень много жалоб от горожан по этому поводу.

Губернатор прокомментировал: «Тема, которая волнует людей. На прошедшей неделе получил большое количество обращений про качество воздуха в Рязани. Люди пишут из Дашково-Песочни, Горрощи, Кального, Шлакового, жители центральных улиц тоже жалуются не неприятный запах. Мы усовершенствовали наши лаборатории, серьезно вложились в обновление оборудования. Фиксируются выбросы, результаты публикуются для жителей. Сейчас важно всю собранную информацию правильно оформлять и дальше направлять в соответствующие компетентные органы, контрольно-надзорные ведомства. Эту работу необходимо постоянно и системно продолжать».

О принимаемых мерах доложил на заседании первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов. Он отметил, что начиная с 15 мая текущего года значительно увеличилось количество произведенных замеров с превышением загрязняющих веществ в воздухе. Минприроды региона располагает тремя стационарными постами, расположенными в разных районах города, которые работают круглосуточно в автоматическом режиме и делают замеры каждые 20 минут. Также по обращениям жителей в городе работают передвижные экологические лаборатории для исследования атмосферного воздуха. По словам Александра Акимова, превышение ПДК регистрировалось практически через день, и в 95% случаев это был сероводород. Большинство превышений регистрировалось стационарным постом в Дашково-Песочне при южном направлении ветра.

Первый замминистра природопользования добавил, что по всем фактам превышения ПДК в воздухе проводились мероприятия по поиску источника загрязнения во взаимодействии с Рязанской природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором. Замеры передвижными постами производились в присутствии сотрудников прокуратуры, также были организованы рейды с целью обследования территории промышленных предприятий. Результаты замеров с собранными материалами по установлению источника загрязнения министерством переданы в прокуратуру и Росприроднадзор для принятия решения по проведению проверки в отношении конкретных предприятий.

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