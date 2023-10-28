Павел Малков поделился итогами поездки в Касимов

В субботу, 28 октября, губернатор Рязанский области Павел Малков опубликовал на своей странице ВКонтакте пост об итогах поездки в Касимов. Там он был накануне, 27 октября, вместе с вице-губернатором Артёмом Брановым.

Завершается строительный сезон, осмотрели отремонтированные дороги. Приведены в порядок более десяти участков городских дорог. В том числе на участке Советской улицы заменили покрытие, восстановили ограждения, тротуар, автобусные остановки и опоры освещения. В следующем году ремонт продолжится на улицах Советская, Широкая, Карла Либкнехта, Уткина и на площади Соборная.

Продолжается строительство новой школы на 960 мест в рамках нацпроекта «Образование». Работа идёт в срок: разработан котлован, заложен фундамент, распланирована территория. Строительство планируем завершить в ноябре следующего года.

Проверили ход благоустройства территории у Торговых рядов. Заменили недобросовестного подрядчика, сейчас работы идут полным ходом.

Провёл совещание по внедрению туристического кода. Создаём в Касимове единую среду, которая позволит сохранить и подчеркнуть исторический облик города. Это единый стиль вывесок, навигации, оборудование концертных, смотровых площадок и городских ярмарок, обустройство туристско-информационного центра и многое другое.

В завершение поездки посетил музеи Касимова: музей народного быта «Касимовская невеста», музей бабочек и музей денег с нетипичным названием «Бабосики». Самобытные и интересные заведения, привлекающие туристов и горожан.

Как обычно, по итогам поездки сформирован список поручений по дальнейшему развитию города.