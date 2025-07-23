Павел Малков подчеркнул важность сохранения красивейших мест, где родился и вырос поэт Есенин

На площадке Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константинов прошел круглый стол на тему «О совершенствовании законодательства РФ об охране объектов культурного наследия», который провела Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре ФС РФ Лилия Гумерова.

В работе приняли участие руководитель Управления Министерства культуры РФ по ЦФО Давид Матвеев, сенаторы РФ, зампред Правительства Рязанской области Наталья Суворова, министр культуры региона Елена Рохлина, депутаты Рязанской областной Думы, заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова, представители учреждений культуры и образования Рязанской области, эксперты.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Совет Федерации, Минкультуры РФ за поддержку проводимой в регионе работы по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия. По его словам, обсуждаемые темы – восстановление знаковых мест, в том числе с участием инвесторов, совершенствование правовой базы актуальны для региона.

«Самый злободневный вопрос – жесткие регламенты «Есенинской Руси» на территории порядка 46 тысяч гектаров. Они затрагивают более 40 населенных пунктов и создают серьезные трудности для большого количества людей, предпринимателей. Нужен очень тонкий баланс. Должны быть учтены потребности жителей, развития территорий и задачи сохранения красивейших мест, где родился и вырос С.А. Есенин. Ведем серьезную научную работу, подготовили основу для того, чтобы сделать единые регламенты. Близки к тому, чтобы эту важнейшую работу завершить. Рассчитываем на поддержку и ждем принятия ряда законодательных решений, необходимых для развития культурного наследия региона», – сказал Павел Малков.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что в Рязанской области находятся более 3 тысяч объектов культурного и археологического наследия. Регион стал одним из пилотных регионов для реализации программы льготного кредитования проектов, направленных на сохранение ОКН. «Мы видим большую просветительскую, нравственную, воспитательную ценность деятельности по сохранению наследия С.А. Есенина, в целом историко-культурного достояния нашей страны. Мы будем рекомендовать инициативы Рязанской области по сохранению объектов культурного наследия к использованию в других регионах», – отметила Лилия Гумерова.

В ходе круглого стола состоялось обсуждение вопросов правового регулирования деятельности, инициатив, направленных на совершенствование законодательной базы. Был представлен опыт региона по восстановлению Рязанской ВДНХ – знакового объекта в областном центре, план мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения С.А. Есенина и 60-летию со дня создания Государственного музея-заповедника в с. Константиново. Для участников заседания была организована экскурсия по есенинским местам, также они приняли участие в высадке деревьев и кустарников в рамках ежегодного озеленения территория музея.