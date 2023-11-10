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Павел Малков подарил рязанской полиции электромобиль

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Фото: правительство Рязанской области

В День сотрудника органов внутренних дел РФ губернатор Рязанской области передал региональному УМВД электромобиль. Современную и малогабаритную машину будут использовать для патрулирования пешеходных зон и парков Рязани.

Она поможет повысить мобильность полицейских патрулей и оперативность реагирования на правонарушения, пишет пресс-служба правительства области.

Также в ходе праздничных мероприятий Малков, начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай и и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов возложили цветы к мемориальному комплексу, расположенному на территории управления.

Комплекс создан в память о сотрудниках органов внутренних дел Рязанской области, погибших при выполнении служебных обязанностей и на Великой Отечественной войне. 

Павел Малков подарил рязанской полиции электромобиль
Павел Малков подарил рязанской полиции электромобиль
Павел Малков подарил рязанской полиции электромобиль

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