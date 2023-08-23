Павел Малков почтил память советских воинов, погибших в Курской битве

Делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым отправилась в Курскую область, где проходят мероприятия, посвященные 80-летию победы в Курской битве.

Губернатор Павел Малков и члены рязанской делегации возложили цветы на Мемориальном комплексе «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Также представители Рязанской области примут участие в других памятных мероприятиях, главным из которых станет торжественное открытие первой очереди мемориального комплекса «Курская битва», пишет пресс-служба правительства.

В своем телеграмм-канале Павел Малков написал:

Советские солдаты сражались 50 дней в кровопролитных боях, отстаивая каждый метр родной земли. Слава и вечная память защитникам Отечества! Тем, кто отстоял нашу страну тогда. И тем, кто сейчас сражается за неё.

Сражение на Курской дуге длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. Мемориальный комплекс «Курская битва» создан в Поныровском районе Курской области, где происходили самые яростные и кровопролитные бои.