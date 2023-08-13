Павел Малков побывал в гостях у «рубиновцев»

Полицейские задержали уроженца Ярославской области, которого обвиняют в двойном убийстве, пишет «Про Город».
Инцидент произошел в одной из квартир по улице Красные Зори в городе Иваново. По предварительной версии, 44-летний мужчина приехал в гости к 43-летней женщине, с которым она познакомилась в интернете.
«Придя к женщине домой, он убил...
Третий обвиняемый в избиении ветерана спецоперации в Забайкальском крае сдался полиции, пишет телеграм-канал SHOT.
Речь идет о 43-летнем безработном Иване Зырянове. По словам источника, он сбежал из дома с ружьем после того, как поднялся шум вокруг зверского избиения военного.
Инцидент произошел 6 августа. Тогда трое приятелей напали на двух...
Менеджер Лады Дэнс рассказал телеграм-каналу SHOT, что врачи дают положительные прогнозы на выздоровление певицы.
Медики выразили надежду, что индивидуальная программа реабилитации поставит артистку на ноги.
«Это будет долгая история», – пояснил собеседник издания.
По данным SHOT, певице провели повторную операцию, сейчас ей требуется полный мимический покой – Дэнс не может...
Жители Красная Яруга и Прилесье сообщили о звуках взрывов и выстрелов в приграничье, сообщил Telegram-канала Baza.
Инцидент произошел накануне вечером. Сельчане услышали взрывы и автоматные очереди близ населенных пунктов.
В Минобороны не комментировали случившееся. Причина стрельбы уточняется.
Предположительно, подобные звуки могут быть последствием прилетов артиллерийских или миномётных снарядов.
Ярославский областной суд рассмотрел иск о ненадлежащей помощи пациентке в больнице в больнице Рыбинска, пишет 76.RU.
Инцидент произошел летом 2018 года, когда женщина попала медучреждение после ДТП – на нее наехала машина и повредила ногу. В тот же день ей провели операцию по вправлению вывиха бедра. Однако спустя...
На базе отдыха «Улыбка» в Старом Осколе утонула 21-летняя девушка, пишет портал «Бел.Ру».
Инцидент произошел вечером 12 августа. По предварительной версии, она проводила время в компании из восьми человек. Молодые люди арендовали «плавающий остров».
«В какой-то момент одна из девушек оказалась под водой и ее не удалось спасти», –...
Жителей Волгограда напугали громкие звуки, похожие на «взрывы», которые было слышно накануне ночью, пишет V1.RU.
По словам очевидцев, шум сопровождался вспышками в небе. Подобная ситуация наблюдалась от Советского до Краснооктябрьского и Тракторозаводского.
«Жесть! Проснулась из-за сильного грома и вибраций, решила зайти посмотреть, вдруг кто-то тоже проснулся, а тут такое»,...
Жительница Екатеринбурга устроила скандал с разгоном гостей в одном из баров, пишет портал E1.RU.
По словам очевидцев, девушка в зеленой рубашке рассчиталась по счету, после чего закатила истерику и попыталась разогнать посетителей.
«Все мужики отсюда уходят, женщины остаются, это не шутка (использовано нецензурное слово. – Прим. Ред.)! Я заплатила...