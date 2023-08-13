Павел Малков побывал в гостях у «рубиновцев»

Ярославский областной суд рассмотрел иск о ненадлежащей помощи пациентке в больнице в больнице Рыбинска, пишет 76.RU. Инцидент произошел летом 2018 года, когда женщина попала медучреждение после ДТП – на нее наехала машина и повредила ногу. В тот же день ей провели операцию по вправлению вывиха бедра. Однако спустя...