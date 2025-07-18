Павел Малков: По нацпроектам ведется огромная работа по развитию регионов

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании Президиума (Штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел в режиме ВКС его председатель, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В числе ключевых вопросов заседания обсуждался ход контрактации и финансирования объектов капитального строительства в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также федеральных проектов в 2025 году.

«По поручению Президента продолжаем вести мониторинг жилищного строительства как ключевого драйвера развития регионов. Это важно для повышения качества жизни граждан, стимулирования развития смежных отраслей и создания условий для комплексного обновления населенных пунктов. Несмотря на то, что градостроительный потенциал составляет более 463 млн кв. м, что чуть выше уровня прошлого года, все же видим охлаждение рынка. Прошу всех глав регионов взять на личный контроль данную тему, заниматься увеличением градпотенциала, а также в ручном режиме прорабатывать с каждым застройщиком, чтобы все дома обязательно были сданы вовремя», – сказал Марат Хуснуллин.

Оценивая деятельность регионов по ключевым показателям, Марат Хуснуллин назвал Рязанскую область в числе лучших по эффективности выполнения поставленных задач, отметив высокое качество системной работы команды Губернатора Павла Малкова.

Губернатор, комментируя опыт Рязанской области, подчеркнул, что пристальное внимание уделяется каждому объекту строительства и ремонта, а также производственной культуре, в том числе качеству работ и гарантийным обязательствам. Изучаются и внедряются лучшие практики регионов в этом направлении.

«В настоящее время по всем федеральным проектам и программам объекты законтрактованы. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» делаем не только парки, скверы, площади, а много интересных локаций, наполняем их смыслом и объединяем их пешеходными маршрутами, – сказал Павел Малков. – Системная работа проводится по строительству и ремонту дорог. Приступили к возведению нового моста через Оку. Вместе с Южным обходом Рязани, который начал строить Росавтодор. Это принципиально важнейшие стройки для региона. Огромная благодарность за поддержку. В целом по нацпроектам ведется огромная работа по развитию регионов. Таких масштабов никогда не было в истории современной Рязани». Губернатор пригласил Заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина посетить Рязанскую область с рабочим визитом.

Зампред российского Правительства Марат Хуснуллин отметил: «В Рязанской области мы, действительно, видим системную работу. Она привела к отличным результатам. Благодарность за это Губернатору и всей команде региона. Все, что наметили, будем вместе реализовывать. Постараюсь включить в свой график посещение Рязани и лично посмотреть, что сделано».

В ходе заседания Марат Хуснуллин подчеркнул, обращаясь к руководителям регионов, что необходимо наращивать усилия по всем основным направлениям развития, особое внимание уделить эффективной реализации национальных проектов. Задачи, которые определены в их рамках, позволяют существенно повысить качество жизни людей. По отдельным вопросам этой работы Марат Хуснуллин дал главам субъектов РФ ряд дополнительных поручений, которые, в частности, касаются контрактации и финансирования объектов, которые строятся и ремонтируются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и другим федеральным проектам.

В заседании от Рязанской области приняли участие Вице-губернатор Артем Бранов, заместитель Председателя Правительства Павел Супрун, министр строительного комплекса Марат Султанов, министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов.