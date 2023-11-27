Павел Малков: «По каждому направлению работаем вместе с людьми и для людей»

Об этом губернатор Рязанской области сказал на ХХХIХ конференции регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая прошла в понедельник, 27 ноября.

В конференции приняли участие руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы РФ Андрей Парфенов, член Высшего совета партии, сенатор от Рязанской области Николай Любимов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне, член комиссии партии по этике Андрей Красов, заместитель руководителя департамента управления региональной и технологической работы ЦИК партии Юрий Щуров, руководители Министерства юстиции РФ по области, избирательной комиссии региона, члены правительства Рязанской области и депутаты.

Павел Малков подчеркнул, что работа должна строится в интересах жителей области:

По каждому направлению работаем вместе с людьми, работаем для людей. Это наш приоритет. Выполнять задачи всегда будем с опорой на общество. Мы – единая команда, — передает слова губернатора Рязанской области пресс-служба правительства.

Глава региона отметил, что в Рязани заработал современный корпус онкодиспансера, в области открылись новые ФАПы, строятся и ремонтируются школы и детские сады, модернизируются библиотеки. Среди крупных проектов – строительство поликлиники в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня.

Также, подчеркнул Малков, приоритетной остается помощь участникам СВО и их семьям:

Мы не должны оставлять без внимания военнослужащих и их семьи. Регулярно отправляем в зону СВО гуманитарные грузы. В этом году только по линии партии их общий объем составил более 1000 тонн, — отметил губернатор.