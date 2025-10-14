Вторник, 14 октября, 2025
Рязань
Власть и политика

Павел Малков отметил качество футбольных полей в Шацке, Ряжске, Касимове и Рязани

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

Губернатор Павел Малков 14 октября провел заседание Правительства Рязанской области, на котором были рассмотрены актуальные вопросы развития региона, а также заслушаны отчеты об исполнении поручений и работе ведомств, муниципальных образований по обращениям граждан из социальных сетей. Одобрен ряд нормативно-правовых актов.

В начале заседания Павел Малков обратил внимание на системную работу по поддержке военнослужащих СВО и их семей, это остается на особом контроле.

«Отзываемся на каждый вопрос, отрабатываем каждую просьбу бойцов, их семей в индивидуальном порядке. В постоянном контакте с командирами воинских подразделений. Несмотря на текущие сложности и проблемы, обязательно будем помогать нашим защитникам. Это приоритет в работе для всех уровней власти», – подчеркнул Губернатор.

Вице-губернатор Артем Бранов и председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин рассказали о рабочей командировке, в рамках которой они посетили подшефные территории в Херсонской области и бойцов 387-го мотострелкового полка, где служат мобилизованные рязанцы. Военнослужащим было передано все необходимое, включая транспортные средства и оборудование. В Херсонской области они ознакомились с ходом восстановительных работ на соцобъектах и инженерных сетях, которые проводят бригады рязанских специалистов. В местный водоканал был передан новый автомобиль для доставки питьевой воды, что позволит практически полностью закрыть потребности Геническа. Артем Бранов передал Губернатору благодарность за помощь от военнослужащих и жителей. Павел Малков также поддержал инициативу Аркадия Фомина о поощрении сотрудников коммунальных служб за качественную работу по ремонту и восстановлению системы ЖКХ в новых регионах.

На заседании глава региона поинтересовался результатами выполнения поручения по организации на более высоком уровне областного чемпионата среди мужских команд по футболу. Соревнования проходили с 31 мая по 5 октября. По словам и.о. министра физкультуры и спорта Виталия Шабанова, в них приняли участие команды из 20 муниципальных образований, что в 2 раза больше, чем годом ранее.

Малков также отметил, что улучшилось качество футбольных полей, в том числе в Шацке, Ряжске, Касимове, Рязани, повысился уровень организации игр в муниципалитетах. Чемпионат стал хорошим стимулом для вовлечения детей в спорт, секции по футболу сейчас практически заполнены. Победители смогут получить спортивные разряды за высокий результат.

«Футбол – самый массовый и популярный вид спорта. Нужна его перезагрузка в регионе. И в текущем году хорошо продвинулись в этом направлении. Надо двигаться дальше и планировать работу на следующий год. Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация, надо постепенно это делать, обеспечивать возможности для игры в футбол в регионе. Здесь требуется активная позиция всех, в том числе глав муниципалитетов. Чемпионат будем развивать, уже сейчас нужно начинать готовиться к следующему сезону», – сказал Павел Малков.

