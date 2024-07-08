Понедельник, 8 июля, 2024

Павел Малков: Особая благодарность всем, кто приближает Победу

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazan.gov.ru/

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил концерт певицы Юты, который прошел в областной филармонии в рамках Всероссийского благотворительного тура «За жизнь» в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

На концерт были приглашены военнослужащие и члены их семей. Глава региона поблагодарил Заслуженную артистку РФ, певицу Юту и всех тех, кто поддержал благотворительный проект, родных и близких защитников Родины, добровольцев, которые помогают бойцам и мирным жителям на Донбассе, Запорожье и в Херсонской области. Он отметил, что наших воинов отличает мужество, доблесть и честь. Среди них немало рязанцев. Одна из песен Юты, «Струна», посвящена подвигу Героя России, выпускника РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Владислава Головина с позывным «Струна». Он с семьей присутствовал на концерте.

«В этом есть некий символизм – певица Юта имеет непосредственное отношение к Рязанской области. Нам сегодня на передовой и здесь нужны такие искренние, душевные, пронзительные, настоящие песни. Спасибо Юте за настоящий подарок для рязанцев. Огромная благодарность тем, кто приближает нашу Победу», – сказал Павел Малков. В ходе концертной программы певица Юта рассказала о своем творчестве и истории создания песен, исполнила известные и новые композиции. Каждую зрители принимали аплодисментами, песню «Струна» приветствовали стоя. Герой России Владислав Головин вручил певице красный рюкзак, с которым он был запечатлен видеооператором в ходе боя. Эти кадры и вдохновили артистку на написание песни. «Красный рюкзак – это больше, чем память – это символ нечеловеческой отваги, жизнелюбия и стойкости. Такой сам Владислав и все ребята там. Я мечтала встретиться с ним в Рязани, и мечта сбылась, – сказала Юта, отвечая на вопросы журналистов после концерта. – Те глаза, которые видела сегодня в зале, и тепло – все это дорогого стоит. Мы выходим на сцену, чтобы ощутить единство с людьми, а особенно сейчас мы должны быть вместе». Юта поблагодарила губернатора Павла Малкова и рязанцев за радушный прием.

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