Павел Малков: Основа для системной работы по ремонту дорог в регионе есть

Основа для системной работы по ремонту дорог в регионе есть. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков заявил в ходе прямого эфира с жителями региона, который он провел 27 апреля в социальных сетях. Ремонт дорог сейчас в ТОП-5 самых актуальных тем, на которые обращают внимание рязанцы.

Губернатор подчеркнул: «Впервые появился пятилетний план дорожного строительства. Он включает дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Будем бороться за дополнительные средства на дороги и расширять его. Основа для последовательной системной работы уже есть. Кардинально меняем подходы: к ремонту, к строительству дорог. Покупаем новую технику. Перенимаем все самые современные подходы и технологии, и внедряем их у себя. Этот год объявили Годом культуры производства на дорогах. Впервые за долгие годы запускаем новый асфальтобетонный завод в Скопине. Он будут производить смеси по самым современным стандартам с устойчивостью к колейности и трещинам на дорогах».

По словам Павла Малкова, контроль качества дорожных работ будет самым жестким. Оцениваются также сроки их выполнения, соблюдение подрядчиками графика.

«Вводим контроль на всех этапах. Если работы некачественные — мы не оплачиваем, не принимаем. Дефекты потом устраняются подрядчиками за свой счет, — сказал он. — В целом по дорогам идет развитие. Но нельзя решить все накопившиеся многолетние проблемы разом. Благодаря новым подходам, реализации национального проекта „Безопасные и качественные дороги“ ситуация постепенно поменяется к лучшему». Глава региона отметил, что по его поручению отдельно ведется работа по комплексному приведению в порядок въездов в регион со стороны соседних областей. «Все въезды в область обязательно сделаем на достойном уровне», — сказал губернатор.