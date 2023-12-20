Среда, 20 декабря, 2023
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Павел Малков высоко оценил работу регионального отделения Движения Первых

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Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области высоко оценил работу регионального отделения Движения Первых. С участниками Движения Малков встретился на заседании координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи при губернаторе Рязанской области и на конференции регионального отделения Движения.

По словам главы региона, первичные отделения успешно работают во всей Рязанской области. В мероприятиях Движения уже приняли участие 24 тысяч человек, ребята отправили более 10 тысяч писем и открыток в зону СВО.

Очень многие инициативы придумывают сами дети. Такие идеи всегда встречают поддержку, этот принцип мы и дальше будем приветствовать,

– цитирует Малкова пресс-служба регионального правительства.

Руководитель департамента регионального взаимодействия РДДМ Ксения Янова назвала результаты регионального отделения Движения одними из лучших в стране.

За очень небольшой период времени оно объединило огромное количество людей – и детей, и взрослых. Это говорит о том, что в его основе лежат идеи и ценности, которые близки каждому,

— подчеркнул Малков.

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