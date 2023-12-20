Павел Малков высоко оценил работу регионального отделения Движения Первых

Губернатор Рязанской области высоко оценил работу регионального отделения Движения Первых. С участниками Движения Малков встретился на заседании координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи при губернаторе Рязанской области и на конференции регионального отделения Движения.
По словам главы региона, первичные отделения успешно работают во всей Рязанской области. В мероприятиях Движения уже приняли участие 24 тысяч человек, ребята отправили более 10 тысяч писем и открыток в зону СВО.
Руководитель департамента регионального взаимодействия РДДМ Ксения Янова назвала результаты регионального отделения Движения одними из лучших в стране.