Павел Малков: Необходимо обеспечить пристальное внимание каждому объекту строительства и ремонта

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил обеспечить тщательный контроль за всеми объектами, которые строятся или ремонтируются в регионе. Об этом он заявил 21 июля на заседании регионального правительства.

По словам главы региона, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию поблагодарил команду Рязанской области за высокое качество и системность работы.

«Рязанская область сегодня стабильно находится в «зеленой зоне» и занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов по стране. Тогда как три года назад мы были в «красной зоне». Я лично докладывал о мерах, которые планировались для исправления ситуации. Мы вложили в это очень много сил, работали сообща — органы власти, депутаты, муниципалитеты, надзорные органы и другие. Всем — большое спасибо. Мы взяли высокую планку, и теперь её нужно удержать», — подчеркнул губернатор.

При этом он отметил, что в сфере строительства ещё остаются проблемные вопросы, требующие особого внимания.

Павел Малков подчеркнул, что реализация национальных проектов, включая нацпроект «Инфраструктура для жизни», открыла серьёзные возможности для развития региона. По его словам, в истории современной Рязани никогда ещё не было таких масштабов поддержки со стороны федерального центра.