Павел Малков: Необходимо обеспечить пристальное внимание каждому объекту строительства и ремонта

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил обеспечить тщательный контроль за всеми объектами, которые строятся или ремонтируются в регионе. Об этом он заявил 21 июля на заседании регионального правительства.
По словам главы региона, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию поблагодарил команду Рязанской области за высокое качество и системность работы.
При этом он отметил, что в сфере строительства ещё остаются проблемные вопросы, требующие особого внимания.
Павел Малков подчеркнул, что реализация национальных проектов, включая нацпроект «Инфраструктура для жизни», открыла серьёзные возможности для развития региона. По его словам, в истории современной Рязани никогда ещё не было таких масштабов поддержки со стороны федерального центра.