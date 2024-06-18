Павел Малков: Необходимо исправлять ситуацию и системно заниматься обновлением электросетевого хозяйства Рязани

Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе заседания регионального Правительства 18 июня, на котором обсуждались состояние электросетевого хозяйства в городе Рязани, причины участившихся масштабных отключений электроэнергии и меры по решению проблемы.

Губернатор отметил, что количество аварий на электросетях в Рязани увеличивается, и напомнил, что 17 июня было очередное массовое отключение электроэнергии, в центре Рязани без света остались десятки улиц. Павел Малков сказал: «Ситуацию упустили, ее надо исправлять, выстраивать системную работу. Достаточно долгое время электросетевому хозяйству не уделялось должного внимания, действующие сети не обслуживались, как это было необходимо. При этом потребление мощностей постоянно увеличивается: строятся новые дома, предприятия. Все это на фоне ветшания сетей в целом приводит к росту числа аварий на электросетях. В первую очередь нужно наводить порядок внутри, решить организационные вопросы. Более тщательно следить за тем хозяйством, которое есть сейчас. Кроме того, необходимо наращивать финансирование работ по замене сетей и созданию резервных линий электроснабжения, чтобы была возможность при аварийном отключении переводить на них потребителей. Будем увеличивать объемы инвестиционной программы».

Павел Малков подчеркнул, что при внесении следующих поправок в областной бюджет необходимо рассмотреть возможность заложить дополнительную сумму на решение существующей проблемы. Также Губернатор дал поручение министерству ТЭК и ЖКХ региона представить план работ по обновлению электросетевого хозяйства на среднесрочную перспективу, включающий предложения об усилении взаимодействия профильных организаций.На заседании и.о. министра ТЭК и ЖКХ области Александр Силкин сообщил о том, что в течение последних пяти-шести лет плановые технические мероприятия по обслуживанию эксплуатируемых кабельных линий и распределительных устройств, трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ проводились не в полном объеме. Министерством ТЭК и ЖКХ области совместно с РЭК скорректирована инвестпрограмма, направленная на ремонт и восстановление кабельных линий, на это предусмотрено в текущем году 180 млн рублей. До 1 ноября, прежде всего, проведут необходимые работы в рамках подготовки к зиме. Также Александр Силкин отметил, что существует проблема нехватки основного персонала, занимающегося техобслуживанием оборудования.