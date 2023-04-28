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Пятница, 28 апреля, 2023

Павел Малков назвал безответственной застройку в Рязани микрорайона Дашково-Песочня

Во время прямого эфира в четверг, 27 апреля, губернатор Рязанской области ответил на вопрос о нехватке социальной инфраструктуры в микрорайоне Дашково-Песочня. По его словам, для развития района необходима «космическая программа».

Малков признал: застройка микрорайона велась безответственно. Местным жителям не хватает школ, детских садов, медучреждений. В связи с этим принята программа о комплексном развитии микрорайона.

Так, сейчас, по словам главы региона, разрабатывается документация на строительство больницы в микрорайоне. Строительство начнётся в 2024 году. Открытие планируется в 2025 году.

Ранее 7info публиковал эскиз здания поликлиники, которую собираются построить в Дашково-Песочне.

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