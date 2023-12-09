Суббота, 9 декабря, 2023
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Павел Малков навестил в рязанском госпитале раненых в ходе СВО бойцов

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Рязанский губернатор Павел Малков в субботу, 9 декабря, посетил военный госпиталь, где проходят лечение получившие ранения в ходе СВО бойцы. Свой визит глава региона приурочил к важной памятной дате — Дню Героев Отечества.

На своих страницах в соцсетях Малков пишет: каждый из бойцов — настоящий герой.

— Они защищают Родину ради нашего общего будущего. Пообщался с ребятами — все в боевом настроении. Многие ждут возвращения в строй. Чтобы было интереснее коротать время в госпитале, передал ребятам подарки, — отмечает губернатор.

Кроме того, Малков поблагодарил коллектив госпиталя и региональный минздрав за помощь, которую оказывают военнослужащим. С руководством госпиталях и врачами глава региона обсудил возможности помощи, которую можно оказать.

— Всем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, а также всем ветеранам желаю крепкого здоровья, стойкости и побед. Вы — наши герои, и мы гордимся вами, — сказал Павел Малков.

Павел Малков навестил в рязанском госпитале раненых в ходе СВО бойцов
Павел Малков навестил в рязанском госпитале раненых в ходе СВО бойцов

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