Павел Малков навестил в рязанском госпитале раненых в ходе СВО бойцов

Рязанский губернатор Павел Малков в субботу, 9 декабря, посетил военный госпиталь, где проходят лечение получившие ранения в ходе СВО бойцы. Свой визит глава региона приурочил к важной памятной дате — Дню Героев Отечества.
На своих страницах в соцсетях Малков пишет: каждый из бойцов — настоящий герой.
Кроме того, Малков поблагодарил коллектив госпиталя и региональный минздрав за помощь, которую оказывают военнослужащим. С руководством госпиталях и врачами глава региона обсудил возможности помощи, которую можно оказать.