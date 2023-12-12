Павел Малков: «Наша цель – провести выборы на высоком организационном уровне»

Об этом губернатор Рязанской области сказал на рабочей встрече с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к предстоящим президентским выборам, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор поблагодарил заместителя Булаева за внимание и поддержку Рязанской области.

Принято важнейшее политическое решение. Назначена дата выборов Президента РФ. Мы со своей стороны понимаем ответственность. Наша цель – провести выборы на высоком организационном уровне, — подчеркнул Малков.

Николай Булаев отметил высокий организационный уровень подготовки к выборам президента в Рязанской области. Он подчеркнул, что федеральный бюджет оказывает дополнительную помощь избирательной системе, чтобы была возможность детально проинформировать каждого избирателя о самых главных выборах страны:

В целом, избирательная система Рязанской области готова, и она с поставленными задачами справится.

Губернатор Рязанской области отметил, что регион организует все необходимое для подготовки и проведения выборов.