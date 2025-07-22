Павел Малков: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» позволяет серьезно развивать здравоохранение

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» позволяет серьезно развивать здравоохранение. Об этом сказал губернатор Павел Малков, говоря о реализации в регионе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и использовании его инструментов для системного развития сферы здравоохранения.

Губернатор отметил, что благодаря национальным проектам регион получает беспрецедентные возможности во всем направлениям. Особое внимание уделяется развитию здравоохранения.

«Реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» позволяет серьезно развивать нашу медицину. В регионе идет строительство новых объектов, в том числе ФАПов, ремонт поликлиник и больниц. Оснащаем клиники самым современным оборудованием. Внедряем новые технологии лечения», – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что такая федеральная поддержка крайне значима для развития Рязанской области и повышения качества жизни людей.

По словам главы региона, с начала года в регионе отремонтировано 33 объекта учреждений здравоохранения, поступило 265 единиц современного медицинского оборудования. До конца 2025 года будут введены в эксплуатацию 22 современных фельдшерско-акушерских пункта.