Павел Малков: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» позволяет серьезно развивать здравоохранение

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» позволяет серьезно развивать здравоохранение. Об этом сказал губернатор Павел Малков, говоря о реализации в регионе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и использовании его инструментов для системного развития сферы здравоохранения.
Губернатор отметил, что благодаря национальным проектам регион получает беспрецедентные возможности во всем направлениям. Особое внимание уделяется развитию здравоохранения.
Он подчеркнул, что такая федеральная поддержка крайне значима для развития Рязанской области и повышения качества жизни людей.
По словам главы региона, с начала года в регионе отремонтировано 33 объекта учреждений здравоохранения, поступило 265 единиц современного медицинского оборудования. До конца 2025 года будут введены в эксплуатацию 22 современных фельдшерско-акушерских пункта.