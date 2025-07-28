Павел Малков: На предприятиях Рязанской области внедряется корпоративный демографический стандарт

На предприятиях Рязанской области внедряется корпоративный демографический стандарт. В него вошли лучшие практики поддержки сотрудников, планирующих стать родителями, написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Заключили 12 соглашений с крупнейшими работодателями региона на предоставление более 50 видов льгот: дополнительные выплаты, отпуска, компенсации за детские сады и лагеря, жилищные программы, — написал Малков. — Корпоративную поддержку получают более 18 тысяч рязанцев.

Компания «Рельеф-Центр» одна из первых поддержала эту инициативу. Холдинг ввёл выплаты при рождении ребёнка, их размер зависит от стажа и количества детей в семье. Сотрудник может получить до 500 тысяч рублей. Также в компании есть программы здоровья, корпоративное питание и спортивные клубы.

Дополнительные выплаты при рождении детей, семьям с детьми-инвалидами и материальную помощь многодетным сотрудникам ввёл Рязанский нефтезавод. Кроме того, компания компенсирует затраты на обучение детей и посещение детских садов.

Многие крупные предприятия начинают вводить такие практики, и со временем это должно стать нормой для социально ответственного бизнеса».