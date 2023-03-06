Павел Малков: «Мы должны получить команду достойных кандидатов от партии для последующего выдвижения»

Об этом губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков заявил на первом заседании городского оргкомитета по проведению предварительного партийного голосования для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Рязанской гордумы. Заседание прошло сегодня, 6 марта, в областной библиотеке имени Горького.

Оргкомитет по проведению предварительного партийного голосования возглавила председатель областной организации Общероссийского профсоюза образования Елена Митина. Вошли в него 14 человек. Это партийцы, члены общественных организаций, представители региональных СМИ. Оргкомитет будет заниматься координацией всей работы по предварительному партийному голосованию. Это прием документов, регистрация участников, формирование счетных комиссий, подготовка мест для проведения встреч.

– Предварительное голосование пройдет в электронном виде по открытой модели. Это означает, что голосовать смогут не только члены партии, но и все рязанцы. Нужно, чтобы все понимали: список кандидатов от «Единой России» формируется самими рязанцами. В итоге мы должны получить команду достойных кандидатов от партии для последующего выдвижения, – заявил, открывая заседание оргкомитета, Павел Малков.

Обращаясь к членам оргкомитета, губернатор напомнил, что в числе главных задач для них – информирование жителей региона о партийной процедуре. Как подчеркнул Павел Малков, при формировании списков участников предварительного голосования важно обратить особое внимание на кандидатов из числа участников СВО, волонтеров из зоны спецоперации и всех, кто помогает военнослужащим.

На заседании оргкомитета было принято решение об образовании счетных участков – всего их будет 199, каждый из них соответствует своему избирательному участку. Члены оргкомитета также утвердили объем данных кандидатов, необходимых при подаче заявки для участия в предварительном голосовании, и сведения о них же, которые будут доводиться до избирателей.

Прием заявок оргкомитет начинает с 8 марта. Подать документы можно в общественной приемной «Единой России» по адресу: Рязань, улица Дзержинского, д.10. Сама процедура предварительного голосования будет проходить с 22 по 28 мая 2023 года.

Добавим, что в 2023 году в Рязанской области пройдет более 200 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Самые крупные − выборы депутатов Рязанской городской думы.