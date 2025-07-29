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Власть и политика

Павел Малков: Комиссия Госсовета рассмотрит дополнительную поддержку бизнеса

Алексей Самохин
Фото: Правительство Рязанской области

Комиссия Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025 году сосредоточится на вопросах дополнительной поддержки предпринимательства в производственной сфере, стимулировании инвестиционной активности и совершенствовании законодательства о закупках. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии, губернатор Рязанской области Павел Малков.

«В этом году планируем рассмотреть вопросы оптимизации обязательных требований и неналоговых платежей, поддержку предпринимательства в производственной сфере, повышение эффективности реализации федерального проекта «Производительность труда», совершенствование законодательства о закупках и стимулирование инвестиционной активности бизнеса», — сообщил Малков.

Ряд инициатив уже реализуется

По словам губернатора, часть инициатив комиссии уже учтена на федеральном уровне, другие — поддержаны региональными органами власти или находятся в стадии проработки. В частности:

доработана программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях;

сохранены инструменты поддержки: «зонтичные поручительства», микрозаймы, гарантии государственных микрофинансовых и гарантийных организаций;

предусмотрены дополнительные льготные кредиты для предпринимателей, внедряющих системы роботизации, автоматизации, а также работающих в станкоинструментальной промышленности;

эксперимент по применению автоматизированной упрощённой системы налогообложения расширен на все регионы РФ;

в национальный план по развитию конкуренции включены задачи по оптимизации неналоговых платежей и созданию их единого реестра.

Планируются новые меры для МСП и технологических компаний

Комиссия также разрабатывает новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства, включая возможность расширения карты государственных закупок для малых технологических компаний.

«Так как нацпроект «Производительность труда» стартовал в текущем году, уже к концу года можно будет сделать предварительные выводы по достигнутым результатам и факторам, мешающим их достижению. Их устранение станет отдельным направлением работы комиссии», — добавил Малков.

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