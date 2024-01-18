Павел Малков: Каждый человек достоин комфортных условий для жизни

В 2024 году в Рязанской области благоустроят 18 общественных территорий. Их выбрали жители 15 муниципалитетов в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования, которое проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

С 2018 года в Рязанской области проводится благоустройство скверов, парков, набережных, пляжей и других общественных пространств – всего приведено в порядок 172 общественных пространства. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению Президента России.

«Каждый человек достоин комфортных условий для жизни. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» создаются и обновляются парки, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки по всей Рязанской области. Жители участвуют во всероссийском голосовании и сами решают, каким хотят видеть свой город или село», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

В прошлом году было благоустроено 25 территорий в 18 муниципальных образованиях. Например, в Рязани по-иному стали выглядеть пешеходная зона Малого шоссе и Черезовские пруды, расположенные по четной стороне улицы Новоселов, в Спасске благоустроили набережную, в Новомичуринске и Михайлове облагородили мемориалы. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях были обустроены центральная часть города Михайлова, улицы Просвещения и Свободы в Спас-Клепиках и улица Красная в селе Ижевское Спасского района, ансамбль площади Соборной в Касимове.

В текущем году обновления ждут 18 общественных пространств в Рязани, Касимове, Новомичуринске, Скопине, Сасове, а также в Александро-Невском, Кораблине, Михайлове, Рыбном, Ряжске, Сараях, Спасске, Спас-Клепиках, Шацке и Шилове. Эти объекты были выбраны непосредственно жителями в ходе Всероссийского онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в апреле-мае 2023 года.