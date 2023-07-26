Павел Малков: «Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно, работать на повышение качества жизни людей»

26 июля глава области принял участие в расширенном заседании коллегии следственного комитета Рязанской области, на котором обсуждались важные вопросы работы ведомства.

Губернатор, обращаясь к сотрудникам регионального следственного управления, отметил высокие показатели их работы:

Коллектив управления показывает эффективность, высокую профессиональную зрелость. Каждый очень ответственно относится к своей непростой работе. Все понимают, что самое главное – это защита прав и безопасность граждан, – сказал Павел Малков.

Также губернатор отметил, что в современном мире необходимо уделять повышенное внимание вопросам нелегальной миграции и безопасности в ИТ-сфере. Особое внимание Павел Малков обратил и на пресечение коррупционных проявлений в экономике:

Здесь нужна системная, совместная работа. Необходимо и дальше усиливать наше взаимодействие. Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно, работать на повышение качества жизни людей. Ну а кто у нас не разделяет эти подходы, значит, должен нести ответственность, – передает слова губернатора пресс-служба правительства.

И.о. заместителя руководителя следственного управления Рязанской области Алексей Медведков сообщил, что сейчас акцент в работе сделан на приоритетном завершении расследования тяжких и особо тяжких преступлений, многоэпизодных уголовных дел. Кроме этого, в регионе сохранилась высокая раскрываемость убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью и других правонарушений.