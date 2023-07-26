Павел Малков: «Каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно, работать на повышение качества жизни людей»

26 июля глава области принял участие в расширенном заседании коллегии следственного комитета Рязанской области, на котором обсуждались важные вопросы работы ведомства.
Губернатор, обращаясь к сотрудникам регионального следственного управления, отметил высокие показатели их работы:
Также губернатор отметил, что в современном мире необходимо уделять повышенное внимание вопросам нелегальной миграции и безопасности в ИТ-сфере. Особое внимание Павел Малков обратил и на пресечение коррупционных проявлений в экономике:
И.о. заместителя руководителя следственного управления Рязанской области Алексей Медведков сообщил, что сейчас акцент в работе сделан на приоритетном завершении расследования тяжких и особо тяжких преступлений, многоэпизодных уголовных дел. Кроме этого, в регионе сохранилась высокая раскрываемость убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью и других правонарушений.