Павел Малков: Капремонт основного здания Ухоловской школы будет проведен в следующем году

Об этом врио Губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал в ходе рабочей поездки в Ухоловский район, где посетил ряд объектов социальной сферы и встретился с жителями.

Вопросы социально-экономического развития муниципального образования врио Губернатора Павел Малков обсудил с главой администрации Ухоловского района Анатолием Зуевым. Речь шла о привлечении инвестиций, участии в национальных проектах, работе по укреплению инфраструктуры, а также переселении граждан из аварийного фонда. Особое внимание было уделено качеству медицинского обслуживания и доступности этих услуг для населения.

Врио Губернатора отметил, что после объединения Сараевской и Ухоловской больниц поступает много жалоб от жителей. Материально-техническая база медучреждения давно не обновлялась, есть проблема с кадрами.

«Здравоохранение – главная проблема для всех районов, – сказал Павел Малков. – Задачи перед профильным блоком поставлены. Занимаемся разработкой стратегии развития здравоохранения. После обсуждения с экспертами обязательно согласуем ее с главами администраций. А потом презентуем жителям и приступим к реализации. Уверен, что за два-три года будут решены многие проблемы».

Врио главы региона подчеркнул, что нужен системный подход к развитию здравоохранения в области на всех этапах – от профилактики, выявления заболеваний до оказания экстренной и целевой помощи, реабилитации.

«Отдельный вопрос – маршрутизация пациентов. Здесь важно учитывать все: от самочувствия пациента до состояния дорог. Этим тоже будем заниматься», – добавил Павел Малков.

Врио Губернатора проинспектировал ход капитального ремонта поликлиники Ухоловской больницы. Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Объем финансирования – почти 6 млн рублей, однако в связи с удорожанием материалов, вызванным санкциями, не все виды работ удалось выполнить. Павел Малков поручил проработать вопрос поддержки муниципалитета и изыскать дополнительные бюджетные средства на завершение капремонта, параллельно продумать возможности по необходимому оснащению поликлиники.

На встрече с жителями района, которая прошла на благоустроенной в прошлом году Аллее ветеранов, врио Губернатора обсудил с людьми кадровый вопрос в здравоохранении.

«Будем усиливать целевой набор в вузы и ссузы. Есть предложения по стимулированию молодых специалистов, в том числе, через обеспечение их жильем. Надо создавать для этого основу в регионе», – сказал Павел Малков.

Говорили также о возможностях благоустройства сельских территорий.

«В области работает программа поддержки местных инициатив, которую будем обязательно развивать. Она востребована рязанцами», – подчеркнул врио Губернатора.

Павел Малков посетил также Ухоловскую среднюю школу. К основному зданию учебного заведения несколько лет назад был пристроен блок начальной школы, а в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Врио Губернатора ознакомился с работой центра, осмотрел учебные классы, актовый зал, столовую, медкабинеты.

«Учебный процесс организован в современном формате. Есть все необходимое оборудование. Условия для занятий физкультурой в помещении есть, но нужно улучшить спортивную площадку на территории школы. Дал соответствующее поручение региональному минспорта», – сказал Павел Малков.

Врио главы региона также сказал, что капитальный ремонт основного здания школы запланирован на 2023 год. Средства будут выделены в рамках профильной федеральной программы.