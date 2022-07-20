Павел Малков: Капремонт основного здания Ухоловской школы будет проведен в следующем году

Об этом врио Губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал в ходе рабочей поездки в Ухоловский район, где посетил ряд объектов социальной сферы и встретился с жителями.
Вопросы социально-экономического развития муниципального образования врио Губернатора Павел Малков обсудил с главой администрации Ухоловского района Анатолием Зуевым. Речь шла о привлечении инвестиций, участии в национальных проектах, работе по укреплению инфраструктуры, а также переселении граждан из аварийного фонда. Особое внимание было уделено качеству медицинского обслуживания и доступности этих услуг для населения.
Врио Губернатора отметил, что после объединения Сараевской и Ухоловской больниц поступает много жалоб от жителей. Материально-техническая база медучреждения давно не обновлялась, есть проблема с кадрами.
Врио главы региона подчеркнул, что нужен системный подход к развитию здравоохранения в области на всех этапах – от профилактики, выявления заболеваний до оказания экстренной и целевой помощи, реабилитации.
Врио Губернатора проинспектировал ход капитального ремонта поликлиники Ухоловской больницы. Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Объем финансирования – почти 6 млн рублей, однако в связи с удорожанием материалов, вызванным санкциями, не все виды работ удалось выполнить. Павел Малков поручил проработать вопрос поддержки муниципалитета и изыскать дополнительные бюджетные средства на завершение капремонта, параллельно продумать возможности по необходимому оснащению поликлиники.
На встрече с жителями района, которая прошла на благоустроенной в прошлом году Аллее ветеранов, врио Губернатора обсудил с людьми кадровый вопрос в здравоохранении.
Говорили также о возможностях благоустройства сельских территорий.
Павел Малков посетил также Ухоловскую среднюю школу. К основному зданию учебного заведения несколько лет назад был пристроен блок начальной школы, а в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Врио Губернатора ознакомился с работой центра, осмотрел учебные классы, актовый зал, столовую, медкабинеты.
Врио главы региона также сказал, что капитальный ремонт основного здания школы запланирован на 2023 год. Средства будут выделены в рамках профильной федеральной программы.