Павел Малков: «Качественная работа налоговой службы способствует развитию региона»

Губернатор Павел Малков принял участие в заседании коллегии управления федеральной налоговой службы Рязанской области, которое состоялось 27 июля.

Участники заседания подвели итоги работы ведомства в первом полугодии и обозначили дальнейшие задачи.

Работу налоговой службы оценил и Павел Малков. Он отметил деятельность комиссии по обеспечению поступлений доходов в бюджет, развитие электронных сервисов в УФНС и сокращение сроков работы с документацией, качественную работу по налоговым льготам и преференциям для инвесторов:

Качественная работа налоговой службы способствует развитию региона. За каждым из показателей стоит ваш большой труд. Средства, которые поступают в бюджет, направляются на развитие области, реализацию новых социально значимых проектов, – подчеркнул губернатор.

Также Павел Малков отметил работу с семьями бойцов СВО. По его словам, совместно с налоговой службой в регионе сформирована эффективная система мер их поддержки.

На заседании руководитель УФНС Рязанской области Вячеслав Морозов сообщил, что по итогам первого полугодия в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 75 миллиардов 941 миллион рублей, что на 18,7% больше аналогичного периода прошлого года. Этот показатель выше темпа поступлений по стране на 23,5%. В том числе, увеличились поступления в консолидированный бюджет области.