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Павел Малков и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

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Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на площадке 10-й профессиональной Коллегии Обществ провели рабочую встречу и вручили энергетикам региональные и корпоративные награды.

Награды губернатора Рязанской области вручены шести работникам. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награды ПАО «Россети» получили семь работников Обществ. За достижение высоких показателей деятельности из рук руководителя энергокомпании корпоративные награды также получили еще девять сотрудников.

Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегических отраслей экономики страны. Трудно переоценить значение работы наших специалистов, чьим неустанным трудом создается энергия тепла и света, несущая комфорт и уют в дома людей. От вашего профессионализма, компетентности, опыта во многом зависит укрепление промышленного потенциала страны, работа социально значимых предприятий. Большое спасибо за ваш труд!

– Отметил Игорь Маковский.

Губернатор Павел Малков поблагодарил руководство и сотрудников компании за продуктивную совместную работу. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что у Рязанской области большой опыт взаимодействия с компанией.

В регионе последовательно реконструируется сетевое хозяйство. Идет техническое перевооружение, проводятся ремонтные работы. Реализуем проекты развития. К сетям подключаются новые объекты. Только в 2023 году – это два промышленных парка, предприятия фармацевтики. Целый ряд медучреждений, несколько школ и детских садов. Рассчитываем, что направления нашего взаимодействия будут только расширяться,

– сказал губернатор.

Павел Малков подчеркнул, что профессионализм, высокий уровень ответственности – эти качества отличают сотрудников «Россетей».

Павел Малков и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Павел Малков и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Павел Малков и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Павел Малков и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Павел Малков и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Павел Малков и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

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