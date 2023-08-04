Павел Малков и Игорь Маковский наградили сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на площадке 10-й профессиональной Коллегии Обществ провели рабочую встречу и вручили энергетикам региональные и корпоративные награды.
Награды губернатора Рязанской области вручены шести работникам. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награды ПАО «Россети» получили семь работников Обществ. За достижение высоких показателей деятельности из рук руководителя энергокомпании корпоративные награды также получили еще девять сотрудников.
Губернатор Павел Малков поблагодарил руководство и сотрудников компании за продуктивную совместную работу. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что у Рязанской области большой опыт взаимодействия с компанией.
Павел Малков подчеркнул, что профессионализм, высокий уровень ответственности – эти качества отличают сотрудников «Россетей».