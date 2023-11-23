Павел Малков: «Город должен и обязательно будет меняться»  

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании Рязанской городской Думы, на котором был назначен новый глава администрации города.

На должность мэра претендовали два кандидата: и.о. главы администрации Виталий Артемов и директор «Водоканала» Олег Штефан. По итогам голосования должность занял Артемов.

Павел Малков выразил надежду, что депутаты во главе с Артемовым продемонстрируют эффективную работу и поддержат начатые изменения:

Планов по развитию Рязани очень много. Проблем тоже хватает, и это надо честно признавать, не закрывать на них глаза. Город должен и обязательно будет меняться, чего бы нам это ни стоило. Доверие оказано, его нужно оправдывать, — передает слова главы региона пресс-служба правительства.

Так, среди основных направлений работы губернатор выделил внешний облик города, общественный транспорт, соцобъекты и уборку улиц.

Виталий Артемов, в свою очередь, подчеркнул, что с командой администрации города приложит все усилия для выполнения поставленных задач: поддержку участников СВО и членов их семей, создание социальной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, развитие территорий, градостроительной политики и дорожной сети.