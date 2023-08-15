Павел Малков: «Главная задача – обеспечить комфортные и безопасные условия для детей и педагогов»

В правительстве Рязанской области прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

Губернатор Павел Малков поручил уделить особое внимание безопасности массовых мероприятий в честь Дня знаний, а также Дня солидарности в борьбе с терроризмом и Единого дня голосования.

Главная задача – обеспечить комфортные и безопасные условия для детей и педагогов. Школы, колледжи, вузы, детские сады должны соответствовать необходимым требованиям, – передает слова Павла Малкова пресс-служба правительства.

Кроме этого, глава региона подчеркнул, что во время трехдневного голосования, которое пройдет в сентябре, важно соблюдение мер безопасности на избирательных участках.

Также в ходе заседания участники обсудили эффективность принимаемых в регионе мер по противодействию нелегальной миграции, незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ и защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса.