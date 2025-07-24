Павел Малков: Для нас важно, чтобы молодые медики оставались работать в Рязанской области

Важно, чтобы молодые медики оставались работать в Рязанской области. Об этом сказал губернатор Павел Малков, комментируя реализацию в регионе федерального проекта «Медицинские кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Губернатор подчеркнул, что в настоящее время проводится активная работа по всем направлениям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Одно из приоритетных – обучение и подбор кадров для здравоохранения.
Губернатор добавил, что в медицинские организации региона, как в городах, так и на селе, приходят на работу молодые квалифицированные специалисты, завершившие обучение по целевому набору. Кроме того, продолжается модернизация и оснащение современным оборудованием поликлиник и больниц. Ведется целенаправленная работа по улучшению условий жизни и труда медработников. В развитии здравоохранения и медучреждений используются цифровые технологии и инструменты бережливого производства.