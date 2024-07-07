Павел Малков: Благоустройство прибрежной зоны в Сасове – очень интересный, красивый, необычный проект

Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе рабочей поездки в Сасовский район.

Глава региона ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств в городе Сасове, посетил капитально отремонтированный краеведческий музей. Также Павел Малков оценил ход работ по комплексному благоустройству набережной реки Сасовка. В прошлом году проект «Наша речка» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках инициативы до ноября текущего года планируется расчистка берегов и русла, устройство водопропускного сооружения, пешеходного моста, освещения, веревочного парка.

Павел Малков отметил, что проект востребован горожанами и будет пользоваться у них популярностью. «Благоустройство прибрежной зоны реки Сасовка – очень интересный, красивый, необычный проект. Причем очень важно, что это не просто отдельная локация. В целом это формирует большое единое пешеходное пространство для отдыха людей и для спортивных занятий. Предусматриваются дорожки для пробежек и дорожки для велосипедистов», – подчеркнул глава региона.

В Сасовском краеведческом музее губернатор ознакомился с этнографическими экспозициями, современной историей г. Сасова и Сасовского округа, посетил Зал памяти и славы. В 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Культура» в музее сделан капитальный ремонт, обновлено оборудование. В помещениях здания бывшего Волостного правления, построенного в начале ХХ века, заменены полы, оштукатурены стены, установлены перегородки, новая лестница, двери и окна, полностью обновлены перекрытие и крыша. Также заменены коммуникации, отремонтирован фасад, проведено благоустройство прилегающей территории.

Глава региона пообщался с коллективом музея, а также особо отметил насыщенную экспозицию и высокий туристический потенциал учреждения, которое будет развиваться дальше.Кроме того, на рабочей встрече с главой администрации Евгенией Рубцовой губернатор Павел Малков обсудил планы развития города и Сасовского округа в целом. Он подчеркнул, что предстоит большая последовательная работа, чтобы весь муниципалитет развивался такими же темпами, как и Сасово.