Павел Малков: Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе заработали новые Дома культуры

Благодаря национальному проекту “Культура” открылись новые дома культуры в регионе. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя открытие нового Дома культуры в поселке Сотницино Сасовского муниципального округа, который был построен в рамках национального проекта «Культура».

Губернатор отметил, что для жителей Сотницыно это долгожданное событие. Более 20 лет они обращались с просьбой о строительстве нового Дома культуры в поселке.

«Благодаря нацпроекту «Культура» и федеральной поддержке удалось решить этот вопрос. В новом ДК есть зрительный зал на 170 мест, просторные фойе, помещения для кружков и занятий. Здание адаптировано для маломобильных граждан, есть собственная газовая котельная и площадка для уличных мероприятий, – сказал Павел Малков. – В новый Дом культуры переедут местные ансамбли и кружки, планируется создание хореографического коллектива. Для пожилых откроется клуб «Активное долголетие», запланированы вечера для молодежи. Уверен, что Дом культуры станет отличным местом для досуга и отдыха жителей».

Всего в этом году в рамках национального проекта «Культура» в регионе построено три новых ДК в Ряжском и Сасовском муниципальных округах, а также в Спасском районе. Капитально отремонтировали шесть Домов культуры, в том числе в п. Милославское. Открытие обновленного ДК состоялось 27 ноября. В ходе работ обновлена материально-техническая база учреждения, обустроена двускатная крыша, отремонтированы полы, стены, потолок, заменены оконные и дверные блоки, лестничный пролет на второй этаж. Полностью заменены системы отопления, водоотведения, водопровода, электроэнергии, вентиляции, охранно-пожарной сигнализации.

На церемонии открытия выступил ведущий коллектив районного ДК – казачий ансамбль песни и пляски «Станица православная», который является постоянным участником районных и областных конкурсов и фестивалей.