Павел Малков: «Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области»

Об этом губернатор сказал на торжественном собрании, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава региона отметил, что сейчас в АПК трудятся больше 23 тысяч человек, работают сотни хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области. Сегодня в регионе очень современный и технологичный АПК. Реализуется большое количество новых инвестпроектов, обновляется парк техники, внедряются новые технологии и методики, — передает слова Малкова пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что в этом году высокие показатели достигнуты по всем направлениям. В приоритетах дальнейшей работы – ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель, развитие инфраструктуры хранения и переработки, комплексное развитие сельских территорий.

Самое главное – это труд аграриев, в их профессионализме залог успеха отрасли. Многое делается не только для развития самого сельского хозяйства, но и села. Спасибо вам всем огромное за все, что вы делаете, — сказал глава региона.

Лучшим работникам АПК Малков вручил награды.