Павел Малков: «Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области»

Об этом губернатор сказал на торжественном собрании, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Глава региона отметил, что сейчас в АПК трудятся больше 23 тысяч человек, работают сотни хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Губернатор подчеркнул, что в этом году высокие показатели достигнуты по всем направлениям. В приоритетах дальнейшей работы – ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель, развитие инфраструктуры хранения и переработки, комплексное развитие сельских территорий.
Лучшим работникам АПК Малков вручил награды.