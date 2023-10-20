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Павел Малков: «Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области»

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Фото: правительство Рязанской области

Об этом губернатор сказал на торжественном собрании, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава региона отметил, что сейчас в АПК трудятся больше 23 тысяч человек, работают сотни хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области. Сегодня в регионе очень современный и технологичный АПК. Реализуется большое количество новых инвестпроектов, обновляется парк техники, внедряются новые технологии и методики,

— передает слова Малкова пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что в этом году высокие показатели достигнуты по всем направлениям. В приоритетах дальнейшей работы – ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель, развитие инфраструктуры хранения и переработки, комплексное развитие сельских территорий.

Самое главное – это труд аграриев, в их профессионализме залог успеха отрасли. Многое делается не только для развития самого сельского хозяйства, но и села. Спасибо вам всем огромное за все, что вы делаете,

— сказал глава региона.

Лучшим работникам АПК Малков вручил награды.

Павел Малков: «Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области»
Павел Малков: «Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области»
Павел Малков: «Агропромышленный комплекс – стратегическая сфера для Рязанской области»

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